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Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.11

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.11, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

  • В редакторе добавлена возможность размещать замки и города на карте приключений.
  • Для редактора подготовлено окно выбора типа города для размещения и принадлежности игроку.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.11
  • Реализована возможность размещать водные объекты в редакторе карт.
  • Разработан новый формат карт и возможность их сохранять и загружать (редактор пока не доступен пользователям).
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.11
  • ИИ при атаке в бою размещает существ так, чтобы они еще накрывали рядом стоящих вражеских стрелков.
  • Улучшена тактика ИИ для обороны стрелков в бою.
  • Добавлено новое расширенное окно для выбора сложности кампании, в котором вмещаются описания на всех языках.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.11
  • Скорость анимации телепортации или исчезновения/появления героев на карте адаптируется согласно выбранной скорости перемещения героев противника.
  • Доработан режим «Битва», в котором теперь сохраняются выбранные настройки, а также была добавлена кнопка сброса на значения по умолчанию.
    Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 - fheroes2 - 1.0.11
  • Поле в режиме «Битва» генерируется полностью произвольным.
  • Исправлены и дополнены переводы на все поддерживаемые языки.
  • Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

Источник: opennet.ru

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