Выпуск открытого движка Heroes of Might and Magic 2 — fheroes2 — 1.0.11

Доступен выпуск проекта fheroes2 1.0.11, который воссоздаёт движок игры Heroes of Might and Magic II с нуля. Код проекта написан на C++ и распространяется под лицензией GPLv2. Для запуска игры требуются файлы с игровыми ресурсами, которые можно получить из оригинальной игры Heroes of Might and Magic II.

Основные изменения:

В редакторе добавлена возможность размещать замки и города на карте приключений.

Для редактора подготовлено окно выбора типа города для размещения и принадлежности игроку.

Реализована возможность размещать водные объекты в редакторе карт.

Разработан новый формат карт и возможность их сохранять и загружать (редактор пока не доступен пользователям).

ИИ при атаке в бою размещает существ так, чтобы они еще накрывали рядом стоящих вражеских стрелков.

Улучшена тактика ИИ для обороны стрелков в бою.

Добавлено новое расширенное окно для выбора сложности кампании, в котором вмещаются описания на всех языках.

Скорость анимации телепортации или исчезновения/появления героев на карте адаптируется согласно выбранной скорости перемещения героев противника.

Доработан режим «Битва», в котором теперь сохраняются выбранные настройки, а также была добавлена кнопка сброса на значения по умолчанию.

Поле в режиме «Битва» генерируется полностью произвольным.

Исправлены и дополнены переводы на все поддерживаемые языки.

Закрыто свыше 30 уведомлений об ошибках и предложений по улучшению проекта.

Источник: opennet.ru