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Выпуск сборочной системы Meson 1.1

Опубликован релиз сборочной системы Meson 1.1.0, которая используется для сборки таких проектов, как X.Org Server, Mesa, Lighttpd, systemd, GStreamer, Wayland, GNOME и GTK. Код Meson написан на языке Python и поставляется под лицензией Apache 2.0.

Ключевой целью развития Meson является обеспечение высокой скорости сборочного процесса в сочетании с удобством и простотой использования. Вместо утилиты make при сборке по умолчанию применяется инструментарий Ninja, но возможно применение и других бэкендов, таких как xcode и VisualStudio. В систему встроен многоплатформенный обработчик зависимостей, позволяющий использовать Meson для сборки пакетов для дистрибутивов. Правила сборки задаются на упрощённом предметно-ориентированном языке, отличаются хорошей читаемостью и понятны пользователю (по задумке авторов разработчик должен тратить минимум времени на написание правил).

Поддерживается кросс-компиляция и сборка в Linux, Illumos/Solaris, FreeBSD, NetBSD, DragonFly BSD, Haiku, macOS и Windows с использованием GCC, Clang, Visual Studio и других компиляторов. Возможна сборка проектов на различных языках программирования, включая C, C++, Fortran, Java и Rust. Поддерживается инкрементальный режим сборки, при котором пересобираются только компоненты, напрямую связанные с изменениями, внесёнными с момента прошлой сборки. Meson можно использовать для формирования повторяемых сборок, при которых запуск сборки в разных окружениях приводит к генерации полностью идентичных исполняемых файлов.

Основные новшества Meson 1.1:

  • В declare_dependency() добавлен новый аргумент «objects:» для прикрепления объектов напрямую к исполняемым файлам в форме внутренних зависимостей, не требующих применения link_who.
  • В команду «meson devenv —dump» добавлена опциональная возможность указания файла для записи в него переменных окружения, вместо вывода в стандартный выходной поток.
  • Добавлены методы FeatureOption.enable_if и FeatureOption.disable_if для упрощения создания условных конструкций при подготовке к передаче параметров в функцию dependency(). opt = get_option(‘feature’).disable_if(not foo, error_message : ‘Cannot enable feature when foo is not also enabled’) dep = dependency(‘foo’, required : opt)
  • Разрешена передача сгенерированных объектов в числе аргументов «objects:».
  • В функции project реализована поддержка установки файлов с информацией о лицензиях проекта.
  • При выполнении «sudo meson install» обеспечен сброс привилегий во время пересборки для целевых платформ.
  • В команде «meson install» предоставлена возможность указания отдельного обработчика для получения прав root (например, можно выбрать polkit, sudo, opendoas или $MESON_ROOT_CMD). При запуске «meson install» не в интерактивном режиме больше не производятся попытки повышения привилегий.
  • Добавлена поддержка чтения опций из файла meson.options вместо meson_options.txt.
  • Обеспечено перенаправления в stderr вывода информации о ходе интроспекции.
  • Добавлен новый бэкенд «none» (—backend=none) для создания проектов, имеющих только правила установки и не содержащих правил сборки.
  • Добавлена новая зависимость pybind11, обеспечивающая работу dependency(‘pybind11’) с pkg-config и cmake без применения скрипта pybind11-config.
  • Разрешено использование опций «—reconfigure» и «—wipe» (meson setup —reconfigure builddir и meson setup —wipe builddir ) с пустым builddir.
  • В meson.add_install_script() добавлена поддержка ключевого слова dry_run, разрешающего запуск собственных установочных скриптов при вызове «meson install —dry-run».

Источник: opennet.ru

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