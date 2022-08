Выпуск свободного эмулятора классических квестов ScummVM 2.6.0

Представлен выпуск свободного кроссплатформенного интерпретатора классических квестов ScummVM 2.6.0, заменяющего исполняемые файлы для игр и позволяющего выполнять многие классические игры на платформах для которых они изначально не предназначены. Код проекта распространяется под лицензией GPLv3+.

Всего обеспечена возможность запуска более 260 квестов и более 1600 интерактивных текстовых игр, включая игры компаний LucasArts, Humongous Entertainment, Revolution Software, Cyan и Sierra, такие как Maniac Mansion, Monkey Island, Broken Sword, Myst, Blade Runner, King’s Quest 1-7, Space Quest 1-6, Discworld, Simon the Sorcerer, Beneath A Steel Sky, Lure of the Temptress и The Legend of Kyrandia. Поддерживается запуск игр на платформах Linux, Windows, macOS, iOS, Android, PS Vita, Switch, Dreamcast, AmigaOS, Atari/FreeMiNT, RISC OS, Haiku, PSP, PS3, Maemo, GCW Zero и др.

В новой версии:

Исходные тексты проекта переведены с лицензии GPLv2 на лицензию GPLv3+.

Добавлена поддержка игр: Sanitarium. Hades Challenge. Marvel Comics Spider-Man: The Sinister Six. The 11th Hour. Clandestiny. Tender Loving Care. Uncle Henry’s Playhouse. Wetlands. Chewy: Esc from F5.

Для сборки теперь требуется компилятор с поддержкой стандарта C++11. Прекращена поддержка сборки в VS2008.

Добавлены расширенные возможности фильтрации результатов поиска.

В графическом интерфейсе реализован режим просмотра на основе пиктограмм.

Добавлена поддержка звуковой карты RetroWave OPL3.

Добавлен экспериментальный порт OpenDingux.

Удалён порт Symbian.

Предоставлена утилита create_engine для упрощения создания новых движков.

В Launcher предоставлена возможность группировки игр по категориям, а также предложен новый интерфейс навигации по новым играм, оформленный в виде сетки пиктограмм.

Добавлен новый движок Digital iMUSE.

В движке SCI обеспечена поддержка записи в играх BRAIN1, BRAIN2, ECOQUEST1, ECOQUEST2, FAIRYTALES, PHARKAS, GK1, GK2, ICEMAN, KQ1, KQ4, KQ5, KQ6, KQ7, LB1, LB2, LIGHTHOUSE, LONGBOW, LSL1, LSL2, LSL3, LSL5, LSL6, LSL6HIRES, LSL7, PEPPER, PHANT2, PQ1, PQ2, PQ3, PQ4, PQSWAT, QFG1, QFG1VGA, QFG2, QFG3, QFG4, SHIVERS, SQ1, SQ3, SQ4, SQ5, SQ6, TORIN.

В порте для платформы Android добавлена поддержка аппаратного ускорения 3D-графики.

Источник: opennet.ru