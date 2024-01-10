Arch Linux перешёл на использование dbus-broker

Разработчики Arch Linux объявили о задействовании проекта dbus-broker в качестве применяемой по умолчанию реализации шины D-Bus. Утверждается, что использование dbus-broker вместо классического фонового процесса dbus-daemon позволит повысить надёжность, увеличить производительность и улучшить интеграцию с systemd. Возможность использования старого фонового процесса dbus-daemon в качестве опции сохранена — пакетный менеджер Pacman будет предоставлять выбор в установке dbus-broker-units или dbus-daemon-units, предлагая первый вариант по умолчанию.

Проект Fedora перешёл по умолчанию на dbus-broker в 2019 году. D-Bus Broker реализован целиком в пространстве пользователя, сохраняет совместимость с эталонной реализацией D-Bus и может быть использован для прозрачной замены dbus-daemon. При этом dbus-broker изначально спроектирован с оглядкой на поддержку востребованной на практике функциональности, учитывает ресурсы в привязке к пользователям и уделяет особое внимание оптимизации производительности и повышению надёжности (например, сообщение не может быть потеряно без обработки ошибки).



Источник: opennet.ru