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Обновление Firefox 121.0.1

Доступен корректирующий выпуск Firefox 121.0.1, в котором предложены следующие исправления:

  • Устранено зависание, проявляющееся при загрузке некоторых сайтов с многостолбцовой раскладкой содержимого, таких как doordash.com.
  • Решена проблема с пропаданием заданного через CSS-свойство border-radius скругления углов для видео, воспроизводимого поверх другого видео.
  • Исправлена проблема с некорректным закрытием Firefox, приводящая к невозможности использования USB-ключей FIDO2 в приложениях после их использования в Firefox.

Источник: opennet.ru

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