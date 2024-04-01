«Аскон» объявила об открытии исходных кодов нескольких вариантов CAD «КОМПАС-3D»

«В связи с переносом CAD „КОМПАС-3D“ на российские операционные системы и прочие ОС семейства GNU/Linux было решено открыть исходный код программы. Корпоративные пользователи будут получать поддержку по подписке.» — говорится в пресс-релизе компании.

Следующий релиз будет разделён на «КОМПАС-3D v23» и «КОМПАС-3D Stream» — сообщается, что будет открыт только исходный код «КОМПАС-3D Stream», а изменения из него будут позже добавлятся в номерные релизы.

Также сообщается, что исходный код будет открыт под лицензией ROFL (Russian Official Free License). Уже ведутся разговоры с мейнтейнерами российских репозиториев о формировании пакетов, а также готовится выпуск в RusPak (российский аналог Flatpak — прим. автора) .

Источник: linux.org.ru