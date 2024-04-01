Создан несвободный форк GPL

Альянс ведущих IT-компаний в составе Oracle, Apple, Nvidia и MicroSoft выложил текст несвободной лицензии, созданной на основе GPL v3. Целью этой инициативы указаны сокращение операционных издержек крупных производителей ПО, единое пространство лицензирования и упрощение договора присоединения для конечных пользователей.

Первым ПО, лицензированным на новых условиях, стал исходный код Berkley UNIX, ранее принадлежавший SCO Unix, в результате чего прекратилась многолетняя тяжба по поводу его принадлежности.

Подробности доступны в списке платной рассылки компаний — участниц проекта.

Источник: linux.org.ru