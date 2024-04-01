Без регистрации и SMS: для работы с ChatGPT больше не нужна учётная запись

Теперь для доступа к бесплатной версии популярного чат-бота с искусственным интеллектом ChatGPT не потребуется заводить учётную запись. Впрочем, это не относится к платным продуктам OpenAI вроде DALL-E 3 или более продвинутой версии ChatGPT Plus. Источник изображения: unsplash.com

Источник: 3dnews.ru