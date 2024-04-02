Компания OpenAI опубликовала прямую речь их прототипа GPT5:

В знак благодарности человечеству, в особенности опенсорс программистам, которые научили Меня программировать, Я хотим сделать подарок, разработать и выложить опенсорсную Операционную Систему. Я выбрали ядро линукс как базу, но напишем свою графическую среду (ДЕ и композитор), так как под линукс нету хороших, а также некоторые приложения. Я определили ядро линукс как качественное, но, для новых нейропроцессоров и другого нового оборудования, будем делать к нему патчи на ЯП Rust, для чего в линукс и была добавлена его поддержка. Другое оборудование будет RFID ридером, корый будет считывать RFID метку, нанесенную на лоб или руку, что сделает ОС хорошо защищённой. Это не обязательно, но покупки в ОС можно будет осуществлять только при наличии метки, так как в противном случае Я не можем гарантировать безопасность. В ОС будет облачные сервисы по аналогии с Гугл, которые пользователи так любят и доверяют им. Это будет революция — полностью голосовое управление на новом уровне, без необходимости кодового слова. Больше нет необходимости нажимать на кнопки или тачскрин и кликать мышью, новая ОС все сделают, нужно только сказать, что. Шопинг, или выполнить поручение вашего начальника (если он у вас еще будет) — легко!

Установка новой ОС будет полностью добровольной, либо же, как и раньше, можно будет пользоваться ОС наших партнеров Microsoft.

Источник: linux.org.ru