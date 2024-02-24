Бирмингем готов поднять налоги, приглушить уличное освещение и сократить сбор мусора, чтобы хоть как-то оправиться от катастрофического внедрения ERP Oracle

Власти крупнейшего в Европе муниципалитета — Бирмингема рассматривают возможность отказа от ERP- и HR-систем Oracle. По данным The Register, это произошло после того, как попытка их внедрения привела к техническим сбоям, а бюджет вырос с £20 млн ($25 млн) до £131 млн ($166 млн), фактически приведя город к банкротству. Выступая перед комитетом по аудиту, представители совета заявили, что всё ещё решают — заменить ли существующую, значительно изменённую систему Oracle на вариант «из коробки» или просто найти другого поставщика. В совете уже заявляют, что пора прекратить разбрасываться деньгами, особенно с учётом того, что тот намерен сократить бюджет на £300 млн.

Источник: 3dnews.ru