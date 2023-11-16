Браузер Vivaldi теперь доступен на Flathub

На Flathub стала доступна неофициальная версия браузера Vivaldi, подготовленная одним из сотрудников компании.

Неофициальный статус пакета продиктован различными факторами, одним из которых является неуверенность в том, насколько безопасна «песочница» Chromium при запуске в среде Flatpak. Если в дальнейшем никаких особых проблем с безопасностью не возникнет — браузер будет переведён в официальный статус.

Появление Vivaldi Flatpak позволит расширить возможности установки браузера в различных дистрибутивах без необходимости подготовки специализированных пакетов. Также, несмотря на пока неофициальный статус, разработчики Vivaldi будут обрабатывать баг-репорты по данной версии наравне со всеми другими, чтобы оперативно вносить необходимые исправления.

Источник: linux.org.ru