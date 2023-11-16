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Браузер Vivaldi теперь доступен на Flathub

Браузер Vivaldi теперь доступен на Flathub

На Flathub стала доступна неофициальная версия браузера Vivaldi, подготовленная одним из сотрудников компании.

Неофициальный статус пакета продиктован различными факторами, одним из которых является неуверенность в том, насколько безопасна «песочница» Chromium при запуске в среде Flatpak. Если в дальнейшем никаких особых проблем с безопасностью не возникнет — браузер будет переведён в официальный статус.

Появление Vivaldi Flatpak позволит расширить возможности установки браузера в различных дистрибутивах без необходимости подготовки специализированных пакетов. Также, несмотря на пока неофициальный статус, разработчики Vivaldi будут обрабатывать баг-репорты по данной версии наравне со всеми другими, чтобы оперативно вносить необходимые исправления.

Источник: linux.org.ru

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