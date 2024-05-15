Бум на рынке OLED-дисплеев: продажи взлетели на 121 % в первом квартале и вырастут ещё сильнее

Согласно последнему отчёту TrendForce, продажи OLED-мониторов в первом квартале 2024 года выросли на 121 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и достигли 200 000 единиц. Эксперты прогнозируют сохранение высоких темпов роста на протяжении всего года, так как ожидается, что годовые поставки вырастут до 1,34 млн единиц. Источник изображения: Alienware/Unsplash

Источник: 3dnews.ru