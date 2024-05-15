Выпуск атомарно обновляемого дистрибутива Endless OS 6.0

Представлен выпуск дистрибутива Endless OS 6.0, нацеленного на создание простой в работе системы, в которой можно быстро подобрать приложения на свой вкус. Приложения распространяются в виде самодостаточных пакетов в формате Flatpak. Размер предлагаемых загрузочных образов составляет от 1.2 до 23 ГБ.

Дистрибутив не использует традиционные пакетные менеджеры, вместо которых предлагается минимальная атомарно обновляемая базовая система, работающая в режиме только для чтения и формируемая при помощи инструментария OSTree (системный образ атомарно обновляется из Git-подобного хранилища). Идентичные с Endless OS идеи пытаются повторить разработчики Fedora в рамках проекта Silverblue по созданию атомарно обновляемого варианта Fedora Workstation, а также создатели Vanilla OS, CarbonOS, tau-OS и Pop!_OS. Инсталлятор и система обновления Endless OS, используются в проекте GNOME OS.

Endless OS относится к числу дистрибутивов, продвигающих инновации среди пользовательских Linux-систем. Рабочее окружение в Endless OS основано на значительно переработанном форке GNOME. При этом разработчики Endless активно участвуют в разработке upstream-проектов и передают им свои наработки. Например, в выпуске GTK+ 3.22 около 9.8% всех изменений было подготовлено разработчиками Endless, а курирующая проект компания Endless Mobile входит в надзорный совет GNOME Foundation, наряду с FSF, Debian, Google, Linux Foundation, Red Hat и SUSE.

Основные изменения в Endless OS 6.0:

В настройки внешнего вида добавлена возможность включения тёмного стиля оформления, более комфортного для глаз при работе в тёмное время суток.

Обновлён и адаптирован для работы с тёмной темой оформления внешний вид всех базовых приложений, среди которых файловый менеджер, конфигуратор и система установки приложений. Новый интерфейс примечателен задействованием плоского дизайна и более контрастного выделения элементов. Изменения в стилевом оформлении базируются на стандартных технология и также действуют в браузерах (Chrome, Firefox, GNOME Web, Chromium) и большинстве других приложений, загружаемых через App Center.

Переработано приложение для создания скриншотов и записи скринкастов. Упрощён процесс выбора области экрана, окна приложения или всего экрана. Выбранные области запоминаются, что избавляет от необходимости повторного выделения при создании последующих снимков. Для создания скриншота можно использовать кнопку PrintScr или отдельную пиктограмму в меню.

В базовую поставку включено новое приложение Music для управления музыкальной коллекцией и прослушивании музыки (Rhythmbox заменён на GNOME Music).

В состав включено приложение Decibels для воспроизведения отдельных звуковых файлов, которое может применяться, например, для быстрой оценки полученных по почте голосовых сообщений.

Обновлён просмотрщик изображений (Eye of GNOME заменён на GNOME Image Viewer), в котором модернизирован интерфейс, проведена оптимизация производительности и добавлена поддержка новых форматов, таких как HEIC/HEIF и WebP. Расширено управления при помоги мультитач жестов, например, при масштабировании щипком на тачпаде или сенсорном экране.

Добавлена коллекция приложений, которые могут быть полезны разработчикам игр, например, инструментарий для игрового движка Godot, звуковой редактор Audacity, система 3D-моделирования Blender и руководства к ней, графический редактор GIMP, векторный редактор Inkscape и редактор спрайтов и анимации Pixelorama.

Добавлены образовательные приложения и обучающие игры: Aqueducts, Dragon’s Apprentice, Fablemaker, Frog Squash, The Passage, Tank Warriors.

Изменено поведение при нехватке памяти в системе. Настройки изменены для более активного закрытия приложений на начальном этапе нехватки памяти, чтобы не доводить систему до подвисаний.

Осуществлён переход на использование мультимедийного сервера Pipewire 1.0.

Системное окружение обновлено до Debian 12.5 (в ветке Endless OS 5 использовался Debian 11). Ядро Linux обновлено до версии 6.5. Компоненты GNOME синхронизированы с версией 43.9.

Источник: opennet.ru