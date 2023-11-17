Calibre 7.0

Сегодня 17 ноября, 2023 г. выходит значительное обновление Calibre ebook reader под номером 7.0.

Обновление получило несколько интересных опций, среди них:

Новая опция — заметки для авторов, серий книг, тегов и другого, с возможностью экспорта.

Поддержка аудио в EPUB. Отмечается что в Linux это может не работать из-за патентов на кодеки.

Хранение связанных файлов с книгой.

У программы теперь есть своя независимая от системы корзина. Теперь можно отменить удаление книги, автоматически восстановив её файлы и метаданные.

О других изменениях и исправлениях можно прочитать по ссылке.

Ключевые особенности:

управление коллекцией электронных книг (чтение/редактирование метаданных);

просмотр и редактирование электронных книг;

загрузка новостей из Интернета;

предоставление доступа к библиотеке в локальной сети и наружу.

О программе:

История программы берёт своё начале из 2006 г., её автором является Kovid Goyal.

Интерфейс программы на английском, имеется поддержка русского языка.

Работает под Windows, Linux, MacOS.

Программа написана на Python.

GitHub: https://github.com/kovidgoyal/calibre

Официальный сайт: https://calibre-ebook.com/

Скачать: https://calibre-ebook.com/download

Инструкция по использованию: https://manual.calibre-ebook.com/

Отправить баг-репорт: https://calibre-ebook.com/bugs

У программы есть свой активный форум: https://www.mobileread.com/. Присоединяйтесь, общайтесь.

Источник: linux.org.ru