Cisco намерена значительно сократить штат

На следующей неделе Cisco Systems Inc. объявит о сокращении персонала в рамках реструктуризации, призванной перенаправить усилия на достижение результатов в более перспективных направлениях. Об этом стало известно агентству Reuters от ряда информированных источников. О реструктуризации и сопутствующих сокращениях будет объявлено или в ходе квартального отчёта 14 февраля или за день-два до этого. Согласно данным, указанным на веб-сайте компании, по состоянию на 2023 финансовый год общая численность её персонала составляла 84 900 человек. Ранее компания уволила 4100 сотрудников, или около 5 % своей рабочей силы, в ходе реструктуризации, объявленной в ноябре 2022 года.

Источник: 3dnews.ru