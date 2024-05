Dell введёт цветовую дифференциацию сотрудников в зависимости от посещаемости офисов

Dell сообщила, что начнёт отслеживать присутствие своих сотрудников в офисах при помощи электронных бейджей и мониторинга VPN, а также будет присваивать им цветовой статус — инициатива коснётся тех, кто выбрал гибридный режим работы, сообщает The Register со ссылкой на собственный источник. Источник изображения: Its me Pravin / unsplash.com

