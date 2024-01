Дискуссия об использовании языка C++ для разработки ядра Linux

В списке рассылки разработчиков ядра Linux возобновилось начатое шесть лет назад обсуждение перспектив использования современного кода на C++ в ядре Linux, помимо нынешнего применения языка Си с ассемблерными вставками и продвижения языка Rust. Изначально тема разработки ядра на C++ была поднята в 2018 году инженером из Red Hat, который первого апреля в качестве шутки опубликовал набор из 45 патчей для использования шаблонов, наследуемых классов и перегрузки функций C++ в коде ядра.

С инициативой продолжения обсуждения выступил Ганс Питер Анвин (Hans Peter Anvin), один из ключевых разработчиков ядра в компании Intel и создатель таких проектов как syslinux, klibc и LANANA, разработавший для ядра Linux систему автомонтирования, реализацию RAID 6, драйвер CPUID и x32 ABI. По мнению Анвина, который является автором многочисленных макросов и ассемблерных вставок в ядре, с 1999 года языки C и C++ значительно продвинулись вперёд в своём развитии и язык C++ стал лучше, чем С, подходить для разработки ядра операционных систем.

Возможности, для которых ещё недавно приходилось привлекать специфичные GCC-расширения, теперь легко реализовать на стандартном C++, и во многих случаях использование C++ позволит улучшить инфраструктуру без глобального изменения кода. В качестве минимальной упоминается использование спецификации C++14, которая включает необходимые средства метапрограммирования, а в качестве желаемой — использование спецификации C++20, в которой появилась поддержка концепций, способных исключить появление многих ошибок.

Анвин считает, что C++ более предпочтителен, чем Rust, так как последний существенно отличается от языка С по синтаксису, непривычен для текущих разработчиков ядра и не позволяет постепенно переписывать код (в случае языка С++ можно по частям переводить код с языка C, так как С-код можно компилировать как C++). В поддержку использования С++ в ядре также выступили Иржи Слаби (Jiri Slaby) из компании SUSE и Дэвид Хауэллс (David Howells) из Red Hat.



Источник: opennet.ru