Доступен набор компиляторов LLVM 18

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 18.1.0 — GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.

Начиная с ветки 18.x проект перешёл на новую схему формирования номеров версий. По аналогии с проектами GCC и GDB, нулевой выпуск («N.0») теперь используется в процессе разработки, а первая стабильная версия снабжается номером «N.1». Изменение позволяет отделить сборки на основе находящейся в разработке ветки (mainline) от сборок ветки с финальными релизами. Например, при подготовке нынешнего выпуска разработка велась с использованием нестабильной ветки LLVM 18.0, а первый стабильный релиз вышел под номером 18.1.0. В дальнейшем при необходимости каждые две недели могут формироваться корректирующие выпуски под номерами 18.1.1, 18.1.2 и т.п. В случае внесения в текущую ветку изменений, нарушающих ABI, обновление будет сформировано с изменением второй цифры версии (т.е. 18.2.0).

Основные улучшения в Clang 18: