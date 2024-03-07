Доступен набор компиляторов LLVM 18

После шести месяцев разработки представлен релиз проекта LLVM 18.1.0 — GCC-совместимого инструментария (компиляторы, оптимизаторы и генераторы кода), компилирующего программы в промежуточный биткод RISC-подобных виртуальных инструкций (низкоуровневая виртуальная машина с многоуровневой системой оптимизаций). Сгенерированный псевдокод может быть преобразован при помощи JIT-компилятора в машинные инструкции непосредственно в момент выполнения программы.
Начиная с ветки 18.x проект перешёл на новую схему формирования номеров версий. По аналогии с проектами GCC и GDB, нулевой выпуск («N.0») теперь используется в процессе разработки, а первая стабильная версия снабжается номером «N.1». Изменение позволяет отделить сборки на основе находящейся в разработке ветки (mainline) от сборок ветки с финальными релизами. Например, при подготовке нынешнего выпуска разработка велась с использованием нестабильной ветки LLVM 18.0, а первый стабильный релиз вышел под номером 18.1.0. В дальнейшем при необходимости каждые две недели могут формироваться корректирующие выпуски под номерами 18.1.1, 18.1.2 и т.п. В случае внесения в текущую ветку изменений, нарушающих ABI, обновление будет сформировано с изменением второй цифры версии (т.е. 18.2.0).
Основные улучшения в Clang 18:
- Изменения, связанные с языком Си:
- Структуры, объединения и массивы с признаком «const» по аналогии с GCC теперь могут использоваться как константные выражения.
- Перечисления (enum) теперь отражаются в метаданных TBAA (Type Based Alias Analysis) в своём исходном целочисленном типе, вместо обработки как типа «char».
- Добавлена поддержка атрибута «counted_by», через который можно указать поле в структуре с гибким массивом, определяющим число элементов в гибком массиве. Атрибут может использоваться в clang для повышения эффективности проверок выхода за границу буфера.
- Возможности, определённые в будущем Си-стандарте C23:
- Добавлена поддержка флагов «-std=c23» и «-std=gnu23», а также значения «202311L» для макроса «__STDC_VERSION__», определяющих стандарт C23 и расширения GNU C23.
- Добавлена поддержка выражения «requires c23» для привязки модулей к поддержке стандарта C23.
- Реализована поддержка вывода типа при определении объектов, что позволяет использовать вместо типа признак «auto» для определения типа переменных на основе типа выражения для их инициализации. Например: «auto y = cos(x);».
- Добавлена поддержка заголовочного файла <stdckdint.h> с макросами для проверки целочисленных вычислений.
- Разрешено размещение меток в любых местах внутри составных выражений.
- При компиляции в режиме C23 прекращена поддержка в коде триграфов, последовательностей из трёх ASCII-символов, обрабатываемых как один символ, например, последовательность «??=» можно было использовать вместо «#». После появления Unicode поддержка триграфов потеряла смысл.
- Возможности, связанные со стандартом C++20: Реализована экспериментальная возможность использования в шаблонах дополнительных видов аргументов, не являющихся типами, например, разрешено указание значений с плавающей запятой, указателей и ссылок на субобъекты.
- Возможности, связанные со стандартом C++23: Добавлена экспериментальная поддержка механизма «Deducing this», позволяющего использовать в шаблоне параметры с признаком «this» и дающего возможность из функции класса узнать категорию выражения (например, является ли константой), для которого эта функция вызвана.
- Возможности, связанные с будущим стандартом C++2с (C++26):
- Добавлена возможность использования сразу нескольких переменных-заполнителей с именем «_» в одной области видимости, например, теперь являются корректными конструкции: struct S { int _, _; }; void func() { int _, _; } void other() { int _; // ранее выводилось предупреждение в режиме -Wunused }
- Предоставлена возможность использования строковых литералов в контексте, в котором они не используются для инициализации массива символов и не попадают в результирующий код, а применяются только во время компиляции для диагностических сообщений и препроцессинга, например, в качестве параметров директив и атрибутов _Pragma, asm, extern, static_assert, [[deprecated]] и [[nodiscard]].
- Переведено в разряд устаревших выполнение неявных преобразований перечисляемых значений в арифметических вычислениях. int main() { enum E1 { e }; enum E2 { f }; bool b = e
Источник: opennet.ru