Доступна JavaScript-платформа Node.js 22.0.0

Состоялся релиз Node.js 22.0, платформы для выполнения сетевых приложений на языке JavaScript. Node.js 22.0 отнесён к веткам с длительным сроком поддержки, но данный статус будет присвоен только в октябре, после проведения стабилизации. Поддержка Node.js 22.x будет осуществляться до 30 апреля 2027 года. Сопровождение прошлой LTS-ветки Node.js 20.x продлится до апреля 2026 года, а позапрошлой LTS-ветки 18.x до апреля 2025 года. Сопровождение промежуточной ветки Node.js 21.x будет прекращено 1 июня 2024 года.

Основные улучшения:

Движок V8 обновлён до версии 12.4, применяемой в Chromium 124. Из изменений по сравнению с веткой Node.js 21, в которой использовался движок V8 11.8), отмечается: Поддержка расширения WasmGC, упрощающего портирование в WebAssembly программ, написанных на языках программирования, использующих сборщик мусора (Kotlin, PHP, Java и т.п.). WasmGC добавляет новые типы структур и массивов, для которых может применяться нелинейное выделение памяти. Поддержка метода Array.fromAsync(), в асинхронном режиме возвращающего новый экземпляр объекта Array, скопированный из объектов, напоминающих массив, перечисляемых (iterable) или асинхронно перечисляемых (async iterable). Поддержка методов для работы с итераторами, таких как .map, .filter, .find, .take, .drop, .forEach и .reduce. Поддержка объекта Set, определяющего коллекцию значений и предлагающего методы с реализацией типовых операций работы с множествами, таких как пересечения, объединения, разность и дополнение.

Включён по умолчанию оптимизирующий JIT-компилятор Maglev, нацеленный на быструю генерацию высокопроизводительного машинного кода для активно используемого кода на JavaScript. Включение Maglev позволяет заметно ускорить работу короткоживущий CLI-приложений, не выполняющих длительных операций, например, время прохождения теста Jetstrea сокращается на 7.5%, а теста Speedometer на 5%.

Ускорена работа с потоками за счёт увеличения значения опции highWaterMark с 16 KB до 65 KB (определяет лимит, до которого выполняется буферизация записи). Изменение приводит к увеличению потребления памяти, поэтому приложениям, рассчитанным на работу с ограниченным объёмом ОЗУ, возможно потребуется вернуть старое значение через вызов setDefaultHighWaterMark().

Повышена производительность API fetch() и test runner за счёт повышения эффективности создания экземпляров AbortSignal. Повышена производительность API, связанных с синхронной работой с файловыми системами.

Предоставлена экспериментальная возможность использования вызова «require()» для загрузки JavaScript-модулей ESM (ECMAScript Modules) в синхронном режиме. ESM-модули применяются в браузерах и идут на смену модулям CommonJS, специфичным для Node.js. Для загрузки через «require()» ESM-модуль должен выполняться в синхронном режиме (без await на верхнем уровне). Поддержка включается через флаг «—experimental-require-module».

Добавлена экспериментальная возможность запуска скриптов, определённых в файле package.json, используя команду «—run <script-in-package-json>».

В категорию стабильных переведена команда «node —watch» с реализацией режима наблюдения, обеспечивающего перезапуск процесса при изменении импортированного файла (например, в случае выполнения «node —watch index.js» процесс будет автоматически перезапущен при изменении index.js).

Стабилизирована встроенная реализация API WebSocket, позволяющего использовать WebSocket в режиме клиента без установки дополнительных зависимостей.

Добавлена частичная поддержка API Navigator.

В API Webstreams добавлена поддержка формата сжатия deflate-raw.

В модуль node:fsmodule добавлены функции glob и globSync для сопоставления файловых путей по образцу.

Улучшена обработка некорректно настроенных стеков IPv6. Реализован алгоритм Happy Eyeballs для быстрого отката в случае проблем с работой IPv6.

Объявлен устаревшим API util.

Обновлены версии зависимостей: npm 10.5.1, libuv 1.48.0, simdutf 5.2.3, c-ares 1.28.1, zlib 1.3.0.1-motley-24c07df, simdjson to 3.8.0, ada 2.7.7 и undici 6.6.0.

Платформа Node.js может быть использована как для серверного сопровождения работы Web-приложений, так и для создания обычных клиентских и серверных сетевых программ. Для расширения функциональности приложений для Node.js подготовлена большая коллекция модулей, в которой можно найти модули с реализацией серверов и клиентов HTTP, SMTP, XMPP, DNS, FTP, IMAP, POP3, модули для интеграции с различными web-фреймворками, обработчики WebSocket и Ajax, коннекторы к СУБД (MySQL, PostgreSQL, SQLite, MongoDB), шаблонизаторы, CSS-движки, реализации криптоалгоритмов и систем авторизации (OAuth), XML-парсеры.

Для обеспечения обработки большого числа параллельных запросов Node.js задействует асинхронную модель запуска кода, основанную на обработке событий в неблокирующем режиме и определении callback-обработчиков. В качестве способов мультиплексирования соединений поддерживаются такие методы, как epoll, kqueue, /dev/poll и select. Для мультиплексирования соединений используется библиотека libuv, которая является надстройкой над libev в системах Unix и над IOCP в Windows. Для создания пула потоков (thread pool) задействована библиотека libeio, для выполнения DNS-запросов в неблокирующем режиме интегрирован c-ares. Все системные вызовы, вызывающие блокирование, выполняются внутри пула потоков и затем, как и обработчики сигналов, передают результат своей работы обратно через неименованный канал (pipe).

Выполнение JavaScript-кода обеспечивается через задействование разработанного компанией Google движка V8 (дополнительно Microsoft развивает вариант Node.js с движком Chakra-Core). По своей сути Node.js похож на фреймворки Perl AnyEvent, Ruby Event Machine, Python Twisted и реализацию событий в Tcl, но цикл обработки событий (event loop) в Node.js скрыт от разработчика и напоминает обработку событий в web-приложении, работающем в браузере.



Источник: opennet.ru