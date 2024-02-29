Ejabberd 24.02

27 февраля вышла новая версия популярного сервера передачи сообщений ejabberd. Ejabberd поддерживает протоколы XMPP и MQTT и написан на языке программирования Erlang.

Основным новшеством этого выпуска является ранее анонсированная поддержка федерации с серверами по протоколу Matrix. Таким образом, пользователи серверов Ejabberd смогут прозрачно обмениваться сообщениями с пользователями Matrix так же, как и с другими пользователями XMPP.

Среди других изменений:

поддержка криптографических протоколов TLS 1.3 и SASL 2;

ускорение подключения к серверу с помощью механизма Bind 2 (XEP-0386);

поддержка отзыва и удаления сообщений из архива сервера и собеседников (XEP-0424);

оптимизация проверки доступности сервера (XEP-0198);

версионирование HTTP API.

Источник: linux.org.ru