Состоялся релиз браузера Vivaldi 6.6 для десктопов. Это первый стабильный релиз в 2024 году и в него вошло несколько заметных изменений.

В частности, разработчики добавили поддержку расширений в веб-панели, а также сделали возможной навигацию внутри веб-панелей. Кроме того, разработчики расширений теперь могут создавать свои расширения в том числе и для веб-панелей браузера благодаря API расширений для боковой панели.

В почтовом клиенте были добавлены расширенные средства поиска сообщений по нескольким критериям одновременно. Также пользователь может сохранить результаты поиска как фильтр и в дальнейшем использовать его для автоматической сортировки новых писем.

Ещё одна новинка — возможность принудительного применения тёмной темы оформления ко всем посещаемым страницам.

В новой версии браузера все настройки разрешений для сайтов вынесены в настройки, при этом автоматически формируется список сайтов с индивидуальными настройками разрешений. Для таких сайтов в настройках подсвечиваются опции, отличные от глобальных настроек.

Также была добавлена возможность импорта/экспорта заметок и списка чтения, улучшена работа встроенного переводчика.

Загрузить новую версию браузера можно с официального сайта.

Источник: linux.org.ru