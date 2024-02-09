fheroes2 1.0.12: размещение всех видов объектов в редакторе карт, новые возможности ИИ

Здравствуйте, дорогие любители Героев Меча и Магии!

Рады представить Вам версию 1.0.12 открытого игрового движка fheroes2!

Ниже Вы можете ознакомиться с подробностями первого обновления нашего проекта в 2024 году.

Самое главное, над чем трудились наши участники — это редактор. На данный момент редактор позволяет создавать и сохранять карты в новом формате (.fh2m), которые могут включать в себя все доступные игровые объекты : героев, замки, реки и дороги, скалы и леса, шахты и различные интерактивные объекты. Таким образом, создание ландшафта и наполнения карт можно считать реализованным. Мы продолжаем работать над интерфейсом и редактированием свойств всех объектов, но можно сказать, что теперь редактор достиг одного из ключевых этапов разработки и позволяет создавать полноценные карты.

(Редактор ещё находится в разработке и пока не доступен игрокам.)

Параллельно с работой над редактором, часть нашей команды улучшала ИИ движка. В новой версии движка произведена тонкая настройка уровней сложности, вследствие чего игра стала более дружелюбной для игроков с разным опытом игры. На лёгких уровнях ИИ противника будет позволять больше ошибок новичкам и наоборот, с ветеранами, играющими на высоких уровнях сложности, противник будет более агрессивен.

ИИ противника теперь обзавёлся новыми алгоритмами разведки карты приключений, что способствует более активному исследованию карты ИИ соперниками. В отличие от оригинальной игры, где для ИИ была открыта вся карта, мы ставим ИИ в равные условия с игроком и скрываем всю карту под туманом .

Вдобавок, исправлены некоторые недочёты в логике, по вине которых ИИ мог посещать некоторые объекты без какой-либо пользы или, наоборот, наперёд знал о содержимом ещё не посещённого объекта.

В битвах ИИ также получил несколько глобальных улучшений. Герои противника научились сдаваться игроку. Мы посчитали несправедливым, что только игрокам доступна эта игровая механика, поэтому сейчас герои Ваших соперников смогут откупиться от Вас золотой монетой избежав полного разгрома. Пока что данная функция содержит базовую логику и покрывает не все возможные условия для капитуляции, но работает довольно хорошо и в будущем непременно будет дорабатываться. В окне результатов битвы, при капитуляции противника, теперь отображается новый текст с платой за капитуляцию, ведь такого в оригинальной игре никогда не случалось.

Кроме этого, улучшены защитные тактики ИИ в бою. Войска защитного строя вокруг стрелков, атакующих по области, будут держать свои позиции и атаковать войска соперника, если стрелки вынуждены пропускать свой ход, чтобы не наносить существенный урон по своим же защитникам. Кроме этого, защитники любых стрелков также будут атаковать противника, если их удары будут без ответа. В этом обновлении ИИ тщательнее обучен использовать заклинания "Берсерк" и "Гипноз", и не накладывать иные заклятия на охваченные данными заклинаниями отряды. А ещё ИИ будет более форсированно наступать пешими войсками, учитывая необходимость блокировки вражеских стрелков.

Наша команда постепенно адаптирует размер кнопок интерфейса игры. Такая адаптация важна не только для повышения гибкости движка при создании новых диалоговых окон, но и для локализации имеющихся, в которых текст не всегда умещается в пределах оригинальных кнопок. В ряде окон уже сейчас можно повстречать новые кнопки, растягивающиеся под ширину содержимого текста.

Переводы на другие языки также постоянно улучшаются, правятся и дополняются с помощью энтузиастов и участников нашего проекта. Активнее всего сейчас работы ведутся над переводами на русский, французский, шведский, венгерский, испанский и польский языки.

С прошлой версии было закрыто свыше 50 тем с багами или улучшениями проекта.

Наша команда желает всем приятной игры, и мы надеемся, что с каждым обновлением игра принесёт Вам новые и, конечно, приятные эмоции.

Руководство по установке.

Помочь с осуществлением будущих улучшений игры можно подпиской на Boosty или Patreon.

Источник: linux.org.ru