Доступен Firefox 123.
- Linux:
- Firefox View:
- Во все разделы добавлено поле поиска.
- Убрано жёсткое ограничение на показ лишь 25 недавно закрытых вкладок.
- Встроенный переводчик:
- Встроенный переводчик научился переводить текст во всплывающих подсказках и текст-заполнитель в элементах форм.
- Реализовано кэширование переведённого текста.
- Для ускорения перевода будут использоваться инструкции AVX VNNI (при условии их поддержки процессором).
- Блок настроек «При использовании адресной строки предлагать ссылки из» переехал из раздела «Приватность и защита» в «Поиск».
- Если в настройках DNS-over-HTTPS включён автоматический выбор сервера, то Firefox будет выбирать сервер, подстраиваясь под перемещения пользователя (до этого выбор происходил единожды, и, например, если пользователь переезжал из Канады в Австралию, то по-прежнему использовался канадский сервер).
- Сетевое разделение теперь распространяется и на кэш ответов OCSP.
- macOS:
- Реализована поддержка автозаполнения с помощью учётных данных, сохранённых в iCloud.
- Стиль всплывающих подсказок приведён к стилю операционной системы.
- Windows: Из интерфейса настроек удалена настройка «Использовать фоновую службу для установки обновлений» (установка обновлений в фоне меньше раздражает пользователей запросами UAC, поэтому практически никто эту настройку не отключает). Она по-прежнему доступна через управление тонкими настройками для тех, кто по каким-то причинам предпочитает отвлекаться на установку обновлений.
- HTML: Элемент <template> получил поддержку атрибута shadowrootmode (позволяет декларативно создавать поддерево теневого DOM). Атрибут может принимать значения open и closed, которые соответственно делают видимым или скрывают JavaScript в теневом DOM для внешнего кода.
- В соответствии с изменениями спецификации dir=auto теперь может применяться к элементам ввода Hidden, Password, Submit Button, Reset Button и Button, а атрибут dirname — к Password и Submit Button.
- SVG:
- Элементы <linearGradient> и <radialGradient> теперь поддерживают изменение цветового пространства на linearRGB или sRGB с помощью атрибута color-interpolation.
- Элемент <feImage> больше не требует, чтобы корневой элемент обязательно имел фиксированные размеры. Теперь, если размеры корневого элемента задан в процентах, feImage будет использовать размеры по умолчанию (300×150 пикселей).
- HTTP: Включена поддержка HTTP-кода 103 Early Hints для ресурсов с атрибутом rel="preload", позволяющая, не дожидаясь полного ответа сервера, предварительно загружать ресурсы, которые, скорее всего, понадобятся для работы веб-сайта. Это существенно ускоряет загрузку веб-страниц.
- API: Web Authentication API теперь поддерживает создание учетных данных между источниками.
- Подавление эха теперь может применяться к звуку, поступающему с микрофона, когда аудиовыход перенаправляется на другое устройство с помощью setSinkId().
- Инструменты разработчика:
- Пункт меню «Сохранить изображение» сетевого монитора переименован в «Сохранить ответ как» и теперь умеет сохранять не только изображения.
- В трассировщик отладчика возвращён показ имён и значений аргументов.
- В интерфейсе отладчика теперь показываются ошибки, связанные с картами исходного кода (до этого они выводились лишь в консоль).
Источник: linux.org.ru