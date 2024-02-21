Дистрибутив Kubuntu объявил конкурс по созданию логотипа и элементов брендинга

Разработчики дистрибутива Kubuntu объявили о проведении конкурса среди графических дизайнеров, нацеленного на создание новых элементов брендинга, включая логотип проекта, заставку рабочего стола, цветовую палитру и шрифты. Новое оформление планируется задействовать в выпуске Kubuntu 24.04. В конкурсном задании отмечается желание получить узнаваемый и современный дизайн, который отражает специфику Kubuntu, положительно воспринимается новичками и старыми пользователями, и гармонично сочетается со стилевым оформлением KDE и Ubuntu. Работы будут приниматься до 1 апреля. Авторы трёх лучших работ получат брендированный мерч на сумму $50, а победителю будет вручён компьютер Kubuntu Focus NX MiniP, стоимостью более $1000.



Источник: opennet.ru