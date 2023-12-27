Гарри Поттер оказался излюбленным персонажем для экспериментов в области ИИ

Спустя более двадцати лет после того, как Джоан Роулинг (Joanne Rowling) открыла миру волшебную вселенную, главный персонаж её книг, Гарри Поттер (Harry Potter) обрёл новую актуальность в совершенно иной области — области исследований искусственного интеллекта. На это обращает внимание Bloomberg. Источник изображений: wizardingworld.com

Источник: 3dnews.ru