GCodeWorkShop 2024-05 — редактор программ для станков с ЧПУ

Доступен релиз GCodeWorkShop, редактора программ для станков с ЧПУ. GCodeWorkShop возник как форк проекта EdytorNC. Выпуску 2024-05 предшествовал глубокий рефакторинг, призванный упростить развитие проекта.
Добавлены:
- открытие файлов через перетаскивание;
- запрет просмотра буфера обмена при неактивном окне приложения.
Для пользователей Windows подготовлен инсталлятор. Для желающих собрать из исходников: программа написана на C++ с фрагментами на C, используются библиотеки Qt, сборочная система – qmake.
Источник: linux.org.ru