GCodeWorkShop 2024-05 — редактор программ для станков с ЧПУ

Доступен релиз GCodeWorkShop, редактора программ для станков с ЧПУ. GCodeWorkShop возник как форк проекта EdytorNC. Выпуску 2024-05 предшествовал глубокий рефакторинг, призванный упростить развитие проекта.

Добавлены:

открытие файлов через перетаскивание;

запрет просмотра буфера обмена при неактивном окне приложения.

Для пользователей Windows подготовлен инсталлятор. Для желающих собрать из исходников: программа написана на C++ с фрагментами на C, используются библиотеки Qt, сборочная система – qmake.

Источник: linux.org.ru