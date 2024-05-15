Google облегчила жизнь учащимся: визуальный поиск Circle to Search научился решать уравнения

Ранее в этом году Google представила функцию визуального поиска Circle to Search («Обведение для поиска»), которая позволит пользователям Android-смартфонов обвести интересующий фрагмент на экране смартфона и буквально в одно касание получить информацию о нём в поисковике. Теперь же разработчики расширяют возможности данного инструмента, делая его полезным для учащихся, у которых возникли трудности с выполнением заданий по математике или физике. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru