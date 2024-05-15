Google представил сверхбыструю ИИ-модель Gemini 1.5 Flash

Google продолжает расширять свою линейку моделей искусственного интеллекта Gemini. На стартовавшей вчера конференции Google I/O компания анонсировала новую модель, ориентированную на задачи, в которых требуется высокая скорость — Gemini 1.5 Flash. Модель способна обрабатывать данные практически молниеносно, без задержек. Источник изображения: Google

Источник: 3dnews.ru