Google представил редакцию Android Go 13 для смартфонов с небольшим объёмом памяти

Компания Google представила Android 13 (Go edition), редакцию платформы Android 13, рассчитанную на установку на маломощные смартфоны, имеющие 2 ГБ ОЗУ и 16 ГБ постоянной памяти (для сравнения в Android 12 Go требовался 1 ГБ ОЗУ, а в Android 10 Go — 512 МБ ОЗУ). Android Go сочетает в себе оптимизированные системные компоненты Android и урезанный набор приложений Google Apps, адаптированный для снижения потребления памяти, места в постоянном хранилище и трафика. По статистике Google в последние месяцы зафиксировано около 250 млн активных устройств, работающих под управлением Android Go.

В Android Go в том числе предлагаются специальные сокращённые варианты просмотрщика видео YouTube Go, браузера Chrome, файлового менеджера Files Go и экранной клавиатуры Gboard. В платформе также реализованы средства для экономии трафика, например, в Chrome ограничена передача данных фоновых вкладок и включены оптимизации, позволяющие снизить потребление трафика. Благодаря сокращённому набору приложений и более компактным программам, в Android Go примерно в два раза сокращено потребление места постоянного хранилища и значительно снижен размер загружаемых обновлений. В каталоге Google Play для маломощных устройств в первую очередь предлагаются приложения, специально разработанные для устройств с небольшим ОЗУ.

При подготовке новой версии основное внимание было уделено надёжности, удобству использования и возможностям для настройки под свои предпочтения. Среди специфичных для Android Go изменений: