Google представила улучшенный JPEG — Jpegli сжимает изображение на треть эффективнее

Несмотря на множество перспективных, в том числе и продвигаемых самой Google, форматов изображений, поисковый гигант не оставляет попыток улучшить и оптимизировать привычный многим JPEG. Вчера компания представила новую библиотеку кодирования JPEG по названием Jpegli, которая по заявлениям создателей на 35 % эффективнее сжимает изображения с высокими настройками качества. Источник изображения: Rajeshwar Bachu / unsplash.com

Источник: 3dnews.ru