Google запустила AI Studio — простой инструмент для разработки приложений и чат-ботов с ИИ

Представив на прошлой неделе семейство больших языковых моделей Gemini и внедрив их в чат-бот Bard, компания Google теперь предложила Gemini разработчикам сторонних приложений и сервисов. Компания запустила целый ряд новых и обновлённых сервисов, в том числе службу AI Studio, которая ранее была известна как MakerSuite. Источник изображения: pixabay.com

Источник: 3dnews.ru