IBM избежала выплаты $1,6 мрд в пользу BMC

Корпорация IBM выиграла апелляцию на решение суда Южного округа Техаса, принятого в 2022 году, о компенсации в размере $1,6 млрд, которую она должна была выплатить BMC Software Inc. за неправомерную замену её ПО собственным софтом на мейнфреймах их общего клиента AT&T Inc., пишет The Register. На этой неделе Пятый окружной апелляционный суд США в Новом Орлеане назвал решение суда низшей инстанции относительно ответственности IBM ошибочным. От имени коллегии из трёх судей судья Эдит Джонс (Edith Jones) заявила, что AT&T, один из крупнейших клиентов BMC, перешла на ПО IBM «самостоятельно» и что BMC «проиграла IBM по справедливости».

Источник: 3dnews.ru