I*******m защитит подростков от обнажёнки, размыв её в личных переписках

I*******m начнёт тестировать функцию размытия изображений обнажённой натуры в личной переписке — это поможет защитить подростков и ограничит возможности мошенников. Владеющая платформой компания M**a пошла на эту меру, чтобы развеять опасения по поводу вредоносного контента в её приложениях. Источник изображения: M**a

Источник: 3dnews.ru