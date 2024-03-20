После 4 летнего перерыва IT Global MeetUp возвращается! Конференция пройдёт в Санкт-Петербурге в конференц-холле «Московские ворота» уже 23 марта 2024 года. ITGM собирает более 800 специалистов из различных сообществ.

В этом слёте участвуют следующие сообщества:

SPbLUG – Санкт-Петербургская группа пользователей Linux;

DevOps40 – объединенное сообщество разработчиков и администраторов;

Open Data Science – крупнейшее русскоязычное DataScience сообщество;

SpbDotNet – сообщество .NET-разработчиков Санкт-Петербурга;

SPb Python – сообщество Python-программистов Санкт-Петербурга;

Embedded Group – разработчики встраиваемых систем, Iot и электроники;

C++ & Qt Петербург – сообщество С++ & Qt программистов в СПб;

IT HR – сообщество профессионалов в области IT HR;

IT Recruiter SpB – сообщество IT-рекрутеров в СПб;

SPB SPM Club – Петербургский клуб менеджеров ИТ-проектов;

SPb BA/SA – системные, бизнес-аналитики и не только;

SPB Designers – сообщество дизайнеров из Питера: web — ui | ux — product — graphic;

Delivery Community SPb – сообщество Delivery-специалистов Санкт-Петербурга;

Mobile Broadcast – международное сообщество мобильных разработчиков, проводящее регулярные встречи в разных городах мира и профильные мероприятия.

Участие в слёте бесплатное, требуется только регистрация.

Источник: linux.org.ru