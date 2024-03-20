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ITGM#16

ITGM#16

После 4 летнего перерыва IT Global MeetUp возвращается! Конференция пройдёт в Санкт-Петербурге в конференц-холле «Московские ворота» уже 23 марта 2024 года. ITGM собирает более 800 специалистов из различных сообществ.

В этом слёте участвуют следующие сообщества:

  • SPbLUG – Санкт-Петербургская группа пользователей Linux;
  • DevOps40 – объединенное сообщество разработчиков и администраторов;
  • Open Data Science – крупнейшее русскоязычное DataScience сообщество;
  • SpbDotNet – сообщество .NET-разработчиков Санкт-Петербурга;
  • SPb Python – сообщество Python-программистов Санкт-Петербурга;
  • Embedded Group – разработчики встраиваемых систем, Iot и электроники;
  • C++ & Qt Петербург – сообщество С++ & Qt программистов в СПб;
  • IT HR – сообщество профессионалов в области IT HR;
  • IT Recruiter SpB – сообщество IT-рекрутеров в СПб;
  • SPB SPM Club – Петербургский клуб менеджеров ИТ-проектов;
  • SPb BA/SA – системные, бизнес-аналитики и не только;
  • SPB Designers – сообщество дизайнеров из Питера: web — ui | ux — product — graphic;
  • Delivery Community SPb – сообщество Delivery-специалистов Санкт-Петербурга;
  • Mobile Broadcast – международное сообщество мобильных разработчиков, проводящее регулярные встречи в разных городах мира и профильные мероприятия.

Участие в слёте бесплатное, требуется только регистрация.

Источник: linux.org.ru

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