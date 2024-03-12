Каждый десятый пользователь Telegram проживает в России

Ежемесячная аудитория мессенджера Telegram в России в 2023 году составила более 85 млн человек, превысив на 10 % показатель 2022 года, сообщил Forbes.ru со ссылкой на данные МТС. Хотя Telegram по-прежнему уступает по популярности в России лидеру WhatsApp, темпы роста числа его пользователей превышают другие платформы. Вчера основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что глобальная аудитория мессенджера превысила 900 млн человек. Источник изображения: Dima Solomin/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru