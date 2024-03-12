Проект OpenAI открыл Transformer Debugger, отладчик для моделей машинного обучения

Проект OpenAI, занимающийся развитием общедоступных проектов в области искусственного интеллекта, опубликовал отладчик Transformer Debugger, предназначенный для анализа активации структур в языковых моделях машинного обучения при обработке тех или иных данных. Как и в традиционных отладчиках в Transformer Debugger поддерживает пошаговую навигацию по выводу моделей, трассировку и перехват определённой активности. В общем виде Transformer Debugger позволяет разобраться почему языковая модель в ответ на определённый запрос выводит один токен вместо другого или почему модель уделяет большее внимание определённым токенам в запросе. Код написан на языке Python и распространяется под лицензией MIT.

В состав входят следующие компоненты:

Neuron viewer — навигатор по отдельным компонентам модели, таким как MLP-нейроны, фокусы внимания и скрытые представления автокодировщиков.

Activation server — серверный бэкенд, взаимодействующий с разбираемой моделью и извлекающий данные для отладчика.

Models — библиотека для взаимодействия с языковыми моделями GPT-2 и используемыми в них автокодировщиками, обеспечивающая подстановку обработчиков для перехвата активаций.

Примеры активирующих наборов данных для MLP-нейронов, фокусов внимания и скрытых представлений автокодировщиков.

Источник: opennet.ru