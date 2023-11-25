LibreOffice Viewer возвращён в Google Play

Организация The Document Foundation объявила о синхронизации Android-приложения LibreOffice Viewer с актуальной кодовой базой LibreOffice и размещении данного приложений в каталоге Google Play. Из-за отсутствия сопровожлающего LibreOffice Viewer был удалён из Google Play в 2020 году и долгое время оставался в стагнации. Предполагается, что возвращение LibreOffice Viewer в Google Play сделает пакет доступным для широкого круга пользователей, а не только для энтузиастов, использующих каталог F-Droid.

LibreOffice Viewer представляет собой просмотрщик документов в форматах Open Document (odt, ods, odp) и Microsoft Office (docx, xlsx, pptx, doc, xls и ppt), основанный на одном движке со стационарным офисным пакетом LibreOffice. Интерфейс построен с использованием технологий Mozilla, применяемых в Firefox для Android. Имеется режим редактирования документов, включаемый в настройках, но позиционируемый как экспериментальный. Для работы требуется Android 5.0 или более новые выпуски платформы. Размер установочного APK-файла 77 МБ.