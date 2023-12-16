Люди выбрали новый логотип OpenSUSE

Главным логотипом OpenSUSE стал следующий вариант: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624501.png

Для проекта Tumbleweed выбрали аж сразу три варианта:

Для Leap: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624739.png

Для openSUSE Slowroll: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624763.png

И наконец, для openSUSE Kalpa: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624800.png

Выборы логотипов OpenSUSE проводились в рамках инициативы по разделению брендинга OpenSUSE и SUSE. До сих пор логотипы SUSE и OpenSUSE были схожи до степени фишинговых сайтов, что создавало путаницу. Также старый логотип разорял владельцев лазерных принтеров на картриджи, поскольку использовался слишком яркий цвет, а также превращался в неизвестно во что при размере 48×48.

В связи с этим к логотипам выдвигались требования в виде возможности идентификации проекта без текста, прямо по изображению.

Источник: linux.org.ru