Люди выбрали новый логотип OpenSUSE

Главным логотипом OpenSUSE стал следующий вариант:
Для проекта Tumbleweed выбрали аж сразу три варианта:
- https://en.opensuse.org/images/thumb/8/84/Tumbleweed_ALT2.svg/180px-Tumblewee…
- https://en.opensuse.org/images/e/e0/Thumbleweed_logo_concept.png
- https://en.opensuse.org/images/d/d0/OpenSUSE-Tumbleweed_Logo_scrub1701.png
Для Leap: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624739.png
Для openSUSE Slowroll: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624763.png
И наконец, для openSUSE Kalpa: https://www.opennet.ru/opennews/pics_base/CFD0C5CECEC5D4_1702624800.png
Выборы логотипов OpenSUSE проводились в рамках инициативы по разделению брендинга OpenSUSE и SUSE. До сих пор логотипы SUSE и OpenSUSE были схожи до степени фишинговых сайтов, что создавало путаницу. Также старый логотип разорял владельцев лазерных принтеров на картриджи, поскольку использовался слишком яркий цвет, а также превращался в неизвестно во что при размере 48×48.
В связи с этим к логотипам выдвигались требования в виде возможности идентификации проекта без текста, прямо по изображению.
Источник: linux.org.ru