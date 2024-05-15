M**a закроет корпоративную платформу для общения Workplace в 2026 году

M**a решила закрыть Workplace — корпоративную версию F******k, созданную для обеспечения общения между бизнесами и организациями и призванную стать конкурентом Slack, а позже Teams от Microsoft. M**a решилась на этот шаг, потому что считает, что разрабатываемые ею технологии ИИ и метавселенной фундаментально изменят подход к работе. Источник изображения: Me

Источник: 3dnews.ru