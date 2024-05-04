Mediascope: среднемесячный охват Telegram вырос в России до 73 %

Аудитория мессенджера Telegram, уже давно превратившегося благодаря расширению функциональности в социальную сеть, продолжает расти. Согласно свежим данным исследовательской компании Mediascope, в январе-марте 2024 года среднемесячный охват Telegram вырос с 62 до 73 % год к году, а среднесуточный охват увеличился с 41 до 49 %. Источник изображения: Eyestetix Studio/unsplash.com

Источник: 3dnews.ru