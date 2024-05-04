Чат-бот Grok будет резюмировать новостную информацию для подписчиков социальной сети X

Программные роботы уже пишут новостные материалы, а теперь их планируется привлечь и к обобщению актуальной информации на интересующие конкретных пользователей темы. Во всяком случае, Илон Маск (Elon Musk) собирается предложить премиальным подписчикам X такую услугу, воспользовавшись возможностями чат-бота Grok. Источник изображения: Unsplash, Alexander Shatov

Источник: 3dnews.ru