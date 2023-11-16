Microsoft Mesh в Teams: Microsoft открыла дверь в 3D-мир корпоративных коммуникаций

В начале этого года Microsoft представила значительное обновление Microsoft Teams, интегрировав его с Microsoft Mesh — платформой смешанной реальности (XR). Это инновационное решение обещает стать прорывом в области корпоративных коммуникаций, переведя встречи в 3D-формат и сделав их доступными даже без использования VR-гарнитур. Источник изображений: Microsoft

Источник: 3dnews.ru