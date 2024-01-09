Minder 1.16.0

Выпущена новая версия свободного редактора Minder для создания ментальных карт (mindmaps).

Особенности редактора:

Можно создавать больше одного корневого узла в карте

Есть удобное управление с клавиатуры

Можно настраивать внешний вид карт и отдельных узлов

Доступен встроенный набор стикеров для нод

Есть поддержка Markdown в тексте нод

К соединениям (а также к нодам) можно писать заголовки и примечания

Можно визуально группировать соседние ноды

Можно вставлять узлы в простом встроенном текстовом редакторе (Quick Entry), формируя иерархию табуляцией

Есть режим фокусировки: выделяется весь путь от корневого узла до выбранной ноды, все остальные ноды и их ветки затеняются

Можно создавать кликабельные ссылки из одной ноды на другую

Импорт Freemind, Freeplane, OPML, Markdown, PlantUML, XMind 8 и 2021

Экспорт: те же плюс Mermaid, org-mode, Yed, SVG, PDF, JPEG, PNG

Технологический стек: Vala + GTK3.

Изменения в этой версии (есть на скриншоте):

Добавлена поддержка ссылок в примечаниях к нодам, соединениям и группам

Добавлена поддержка пользовательских стикеров

К нодам теперь можно прикреплять выноски

Добавлена панель выравнивания нод относительно друг друга при выбранном макете «Manual» (отключена автоматическая расстановка при нод создании)

Добавлена настройка масштабирования при экспорте в PNG/JPEG

Источник: linux.org.ru