Minder 1.16.0

Выпущена новая версия свободного редактора Minder для создания ментальных карт (mindmaps).
Особенности редактора:
- Можно создавать больше одного корневого узла в карте
- Есть удобное управление с клавиатуры
- Можно настраивать внешний вид карт и отдельных узлов
- Доступен встроенный набор стикеров для нод
- Есть поддержка Markdown в тексте нод
- К соединениям (а также к нодам) можно писать заголовки и примечания
- Можно визуально группировать соседние ноды
- Можно вставлять узлы в простом встроенном текстовом редакторе (Quick Entry), формируя иерархию табуляцией
- Есть режим фокусировки: выделяется весь путь от корневого узла до выбранной ноды, все остальные ноды и их ветки затеняются
- Можно создавать кликабельные ссылки из одной ноды на другую
- Импорт Freemind, Freeplane, OPML, Markdown, PlantUML, XMind 8 и 2021
- Экспорт: те же плюс Mermaid, org-mode, Yed, SVG, PDF, JPEG, PNG
Технологический стек: Vala + GTK3.
Изменения в этой версии (есть на скриншоте):
- Добавлена поддержка ссылок в примечаниях к нодам, соединениям и группам
- Добавлена поддержка пользовательских стикеров
- К нодам теперь можно прикреплять выноски
- Добавлена панель выравнивания нод относительно друг друга при выбранном макете «Manual» (отключена автоматическая расстановка при нод создании)
- Добавлена настройка масштабирования при экспорте в PNG/JPEG
Источник: linux.org.ru