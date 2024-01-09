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Minder 1.16.0

Minder 1.16.0

Выпущена новая версия свободного редактора Minder для создания ментальных карт (mindmaps).

Особенности редактора:

  • Можно создавать больше одного корневого узла в карте
  • Есть удобное управление с клавиатуры
  • Можно настраивать внешний вид карт и отдельных узлов
  • Доступен встроенный набор стикеров для нод
  • Есть поддержка Markdown в тексте нод
  • К соединениям (а также к нодам) можно писать заголовки и примечания
  • Можно визуально группировать соседние ноды
  • Можно вставлять узлы в простом встроенном текстовом редакторе (Quick Entry), формируя иерархию табуляцией
  • Есть режим фокусировки: выделяется весь путь от корневого узла до выбранной ноды, все остальные ноды и их ветки затеняются
  • Можно создавать кликабельные ссылки из одной ноды на другую
  • Импорт Freemind, Freeplane, OPML, Markdown, PlantUML, XMind 8 и 2021
  • Экспорт: те же плюс Mermaid, org-mode, Yed, SVG, PDF, JPEG, PNG

Технологический стек: Vala + GTK3.

Изменения в этой версии (есть на скриншоте):

  • Добавлена поддержка ссылок в примечаниях к нодам, соединениям и группам
  • Добавлена поддержка пользовательских стикеров
  • К нодам теперь можно прикреплять выноски
  • Добавлена панель выравнивания нод относительно друг друга при выбранном макете «Manual» (отключена автоматическая расстановка при нод создании)
  • Добавлена настройка масштабирования при экспорте в PNG/JPEG

Источник: linux.org.ru

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