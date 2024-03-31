Вышла версия операционной системы NetBSD 10.0.
Изменения новой версии:
-
Поддержка оборудования:
- Добавлена поддержка Apple M1.
- Добавлена поддержка Raspberry Pi 4.
- Включен драйвер rkv1crypto на PINE64 Rock64 и NanoPi R2S.
- Добавлена поддержка spiflash на Rockchip RK3328.
- Добавлена поддержка compat_linux для архитектуры AArch64.
-
Изменения в ядре:
- Добавлена поддержка WireGuard.
- Добавлена реализация шифра Adiantum для эффективного шифрования диска с помощью cgd в системах без ускорения AES.
- Шифрование подкачки теперь выполняется автоматически с использованием переменной vm.swap_encrypt=1 в sysctl.
- Устройствам IEEE 802.11 (Wi-Fi) теперь требуется настройка SSID для связи с открытой точкой доступа.
- По умолчанию отключена поддержка compat_linux.
- База данных пакетов по умолчанию для новых установок была изменена на /usr/pkg/pkgdb для согласованности с другими платформами pkgsrc, заменив /var/db/pkg.
- Модули ядра MIDI и секвенсора объединены в один модуль MIDI_seq.
-
Драйвера устройств:
- urtwn — добавлена поддержка беспроводного USB-адаптера TRENDnet TEW-648UBM.
- Добавлен новый драйвер rge — для поддержки Ethernet-адаптера Realtek 8125 2.5
- Добавлен новый драйвер ixl — для поддержки Ethernet-адаптеров Intel Ethernet 700 серии 10/25/40
- Удален драйвер azaila, который был заменен в прошлых релизах на hdaudio.
- ossaudio — добавлена реализация API микшера OSSv4.
- Обновлены драйверы DRM до версии 5.6.
-
Улучшение виртуализации:
- В NVMM добавили поддержку suspend.
- Добавлена поддержка Xen PVH.
- Добавлена поддержка VirtIO 1.0 в драйвер virtio.
-
Улучшение производительности:
- Улучшена производительность системных вызовов select и poll.
- Более быстрый алгоритм поразрядного дерева для поиска страниц памяти.
- Улучшена производительность планировщика, включая возможность более адекватно распределять нагрузку на медленные и быстрые ядра.
- Улучшено отслеживание чистых/грязных страниц, на порядки ускорение работы fsync для больших файлов.
Источник: linux.org.ru