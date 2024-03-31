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NetBSD 10.0

Вышла версия операционной системы NetBSD 10.0.

Изменения новой версии:

  • Поддержка оборудования:

    • Добавлена поддержка Apple M1.
    • Добавлена поддержка Raspberry Pi 4.
    • Включен драйвер rkv1crypto на PINE64 Rock64 и NanoPi R2S.
    • Добавлена ​​поддержка spiflash на Rockchip RK3328.
    • Добавлена поддержка compat_linux для архитектуры AArch64.

  • Изменения в ядре:

    • Добавлена поддержка WireGuard.
    • Добавлена ​​реализация шифра Adiantum для эффективного шифрования диска с помощью cgd в системах без ускорения AES.
    • Шифрование подкачки теперь выполняется автоматически с использованием переменной vm.swap_encrypt=1 в sysctl.
    • Устройствам IEEE 802.11 (Wi-Fi) теперь требуется настройка SSID для связи с открытой точкой доступа.
    • По умолчанию отключена поддержка compat_linux.
    • База данных пакетов по умолчанию для новых установок была изменена на /usr/pkg/pkgdb для согласованности с другими платформами pkgsrc, заменив /var/db/pkg.
    • Модули ядра MIDI и секвенсора объединены в один модуль MIDI_seq.

  • Драйвера устройств:

    • urtwn — добавлена ​​поддержка беспроводного USB-адаптера TRENDnet TEW-648UBM.
    • Добавлен новый драйвер rge — для поддержки Ethernet-адаптера Realtek 8125 2.5
    • Добавлен новый драйвер ixl — для поддержки Ethernet-адаптеров Intel Ethernet 700 серии 10/25/40
    • Удален драйвер azaila, который был заменен в прошлых релизах на hdaudio.
    • ossaudio — добавлена ​​реализация API микшера OSSv4.
    • Обновлены драйверы DRM до версии 5.6.

  • Улучшение виртуализации:

    • В NVMM добавили поддержку suspend.
    • Добавлена ​​поддержка Xen PVH.
    • Добавлена ​​поддержка VirtIO 1.0 в драйвер virtio.

  • Улучшение производительности:

    • Улучшена производительность системных вызовов select и poll.
    • Более быстрый алгоритм поразрядного дерева для поиска страниц памяти.
    • Улучшена производительность планировщика, включая возможность более адекватно распределять нагрузку на медленные и быстрые ядра.
    • Улучшено отслеживание чистых/грязных страниц, на порядки ускорение работы fsync для больших файлов.

Источник: linux.org.ru

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