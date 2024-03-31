В кодовой базе xz выявлено изменение, мешавшее включению механизма защиты Landlock

В репозитории проекта xz продолжают всплывать изменения, внесённые автором бэкдора для блокирования механизмов защиты. В сборочном сценарии CMakeLists.txt выявлено изменение, не позволявшее использовать в xz механизм изоляции приложений Landlock, при его поддержке в системе. В коде на языке Си, проверяющем доступность системного вызова Landlock, была намеренно добавлена лишняя точка, что приводило к непрохождению проверки на наличие Landlock при любых условиях.

Изменение было добавлено Jia Tan 26 февраля под видом реализации расширенной проверки наличия поддержки Landlock. Раньше вывод о поддержке Landlock делался только на основе наличия заголовочного файла «linux/landlock.h», а в изменении был добавлен написанный на языке Си тест, дополнительно вызывающий prctl для проверки. Из-за наличия оставленной вначале строки точки данный код был неработоспособен и тест всегда завершался неудачей.



Источник: opennet.ru