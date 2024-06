Новая оптимизация функции memset() в glibc

Инженер из Intel, Ноах Голдштейн, оптимизировал функцию memset() в библиотеке glibc. Данная оптимизация даёт прирост в производительности порядка 7.5% на десктопных версиях процессоров архитектур Skylake-X и Ice Lake. У серверных версий прирост в производительности немного ниже, прежде всего из-за более низкой общей производительности одиночного ядра.

В прежней реализации функции memset() использовалась ассемблерная инструкция rep stosb. До недавнего времени эта инструкция работала достаточно быстро, за счёт внутрипроцессорной оптимизации zero-over-zero writeback. Однако в этой оптимизации была найдена потенциальная уязвимость, которая может привести к атаке по побочному каналу. В резальтате оптимизация zero-over-zero writeback была отменена, что и привело к ухудшению производительности rep stosb. В новой версии memset() инструкция rep stosb всё ещё используется, но при выполнении более строгих условий.

Что именно изменилось можно понять по изменению следующего комментария в коде, который описывает подробности реализации memset()

Прежняя версия описания:

/* memset is implemented as: 1. Use overlapping store to avoid branch. 2. If size is less than VEC, use integer register stores. 3. If size is from VEC_SIZE to 2 * VEC_SIZE, use 2 VEC stores. 4. If size is from 2 * VEC_SIZE to 4 * VEC_SIZE, use 4 VEC stores. 5. On machines ERMS feature, if size is greater or equal than __x86_rep_stosb_threshold then REP STOSB will be used. 6. If size is more to 4 * VEC_SIZE, align to 4 * VEC_SIZE with 4 VEC stores and store 4 * VEC at a time until done. */

Новая версия описания:

/* memset is implemented as: 1. Use overlapping store to avoid branch. 2. If size is less than VEC, use integer register stores. 3. If size is from VEC_SIZE to 2 * VEC_SIZE, use 2 VEC stores. 4. If size is from 2 * VEC_SIZE to 4 * VEC_SIZE, use 4 VEC stores. 5. If size is more to 4 * VEC_SIZE, align to 1 * VEC_SIZE with 4 VEC stores and store 4 * VEC at a time until done. 6. On machines ERMS feature, if size is range [__x86_rep_stosb_threshold, __x86_memset_non_temporal_threshold) then REP STOSB will be used. 7. If size >= __x86_memset_non_temporal_threshold, use a non-temporal stores. */

Источник: linux.org.ru