Новая активно используемая уязвимость в netfilter ядра Linux

Агентство по кибербезопасности и защите инфраструктуры (U.S. Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA)) добавило в свой каталог активно используемых уязвимостей недавно найденную проблему в ядре Linux: CVE-2024-1086 Linux Kernel Use-After-Free Vulnerability.

Речь идёт о компоненте nf_tables, внутри встроенного в ядро фаервола netfilter, которая может быть эксплуатирована для эскалации локальных привилегий. Ошибка связана с неправильным взаимодействием функций nft_verdict_init() и nf_hook_slow(), которое приводит к двойному освобождению памяти.

Рекомендовано срочно обновиться или откатить ядро до версии перед коммитом f342de4e2f33e0e39165d8639387aa6c19dff660

Источник: linux.org.ru