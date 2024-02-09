Новая статья: Обзор 5K-монитора DIGMA Pro Art M 5K: доступная альтернатива

Высокая частота вертикальной развёртки и большая диагональ – не единственное, что может заинтересовать покупателя, выбирающего новый монитор. Иногда нужны идеальная прорисовка, схожесть с экранами продвинутой техники Apple, USB Type-C на борту и разумная цена. Ну что же, теперь такой монитор есть у DIGMA Pro

Источник: 3dnews.ru