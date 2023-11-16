Новая статья: Обзор умных часов HUAWEI WATCH FIT Special Edition: три года – не срок

Три года назад HUAWEI окончательно стерла границу между умными часами и фитнес-браслетами, выпустив HUAWEI WATCH FIT. И хотя за это время была выпущена вторая, более крупная версия — WATCH FIT 2, оригинальный гаджет до сих пор не успел устареть. Сегодня мы говорим как раз об оригинальных WATCH FIT, получивших серьезный программный апгрейд — и суффикс Special Edition

Источник: 3dnews.ru