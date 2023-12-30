Новая статья: От плавников к кольцам и далее к КМОП: перипетии транзисторной эволюции

Выбираясь из океана на сушу, первые наземные существа преобразовали плавники в предназначенные для ходьбы конечности. Транзисторы — базовые элементы в составе полупроводниковых микросхем, — эволюционируя в направлении всё большей плотности на квадратный дюйм, тоже меняют «плавники» на куда более перспективные конструкции

Источник: 3dnews.ru